Снігопад паралізував рух у Києві

Сьогодні, 2 грудня, в першій половині дня в Києві через снігопад утворилися багатокілометрові пробки.

Зараз пробки в столиці сягають 8 балів з 10 максимальних. По вулиці Набережно-Рибальській автомобілі рухаються зі швидкістю 2 км / год, стоїть центр, затори на проспекті Перемоги в бік центру до станції метро "Нивки".

Ще стоїть Гаванський міст, по Набережному шосе машини їдуть зі швидкістю 10 км/год.

Те ж саме на Володимирському узвозі, Хрещатику, Європейській площі, Бессарабській площі, вулиці Червоноармійській, Скоропадського (довжина пробки - 2,33 км). Набережне шосе та Поштова площа - довжина пробки 2,99 км.

Ситуація в київському аеропорту "Бориспіль" поки нормальна.