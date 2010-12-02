Парламент ухвалив закон про посилення захисту прав споживачів

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо захисту прав споживачів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 288 народних депутатів із 422 зареєстрованих у сесійній залі.

Законодавчим актом внесено зміни до Закону "Про захист прав споживачів", зокрема, у статті 9 закріплено право продавця оголошувати триваліший строк обміну товару належної якості та у статті 23 встановлено санкцію за порушення зазначеного права споживачів.

Внесено також зміни до статті 707 Цивільного кодексу України, згідно з якими покупець має право протягом 14-ти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем, обміняти непродовольчий товар належної якості у місці купівлі або в інших місцях, оголошених продавцем, на аналогічний товар інших розміру, форми, габариту, фасону, комплектації тощо.