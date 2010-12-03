Кабмін буде боротися з фальсифікованими ліками

Найближчим часом в Україні набуде чинності Угода про співпрацю в боротьбі з оборотом фальсифікованих лікарських засобів, підписана урядами держав-учасниць СНД 14 листопада 2008 року в Кишиневі.

Про це сказано в повідомленні прес-служби віце-прем`єр-міністра Віктора ТИХОНОВА, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Проект постанови «Про затвердження Угоди про співпрацю в боротьбі з оборотом фальсифікованих лікарських засобів» було схвалено сьогодні на засіданні урядового комітету з питань регіональної і соціальної політики, будівництва, житлово-комунального господарства і гуманітарного розвитку під головуванням віце-прем`єр-міністра України В.ТИХОНОВА.

Коментуючи необхідність затвердження цієї угоди, В.ТИХОНОВ відзначив, що уряд приділяє особливе значення забезпеченню населення якісними і безпечними лікарськими засобами в необхідному обсягу й асортименті. «Оборот фальсифікованих ліків становить серйозну загрозу здоров`ю населення, тому необхідно вживати невідкладних заходів з недопущення експорту й імпорту таких ліків», – наголосив він.

Віце-прем`єр-міністр також повідомив, що дана угода передбачає цілий ряд напрямів співпраці сторін, серед яких проведення узгоджених заходів з боротьби з оборотом фальсифікованих лікарських засобів, обмін інформацією про застосовувані способи приховування й маскування фальсифікату, а також про способи їх виявлення, гармонізацію нормативних правових актів, які регулюють оборот лікарських засобів та ін.