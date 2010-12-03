За рівнем смертності від раку Україна в лідерах

Онкозахворюваність в Україні не найвища серед європейських держав. Проте, за рівнем смертності Україна в лідерах. Про це повідомив головний онколог Міністерства охорони здоров’я України і глава Національного інституту раку (НІР) Ігор ЩЕПОТІН в інтерв’ю COMMENTS.UA.

За словами І.ЩЕПОТІНА, щороку в Україні на онкологічні захворювання захворює близько 165 тис. людей, близько 90 тис. наших співгромадян щороку помирають від раку. Всього, за останніми даними, на онкологічному обліку перебуває 930 тис. осіб. За останні роки їх кількість має тенденцію до збільшення. За прогнозами І.ЩЕПОТІНА, до 2020 року, незважаючи на те, що населення країни зменшується, щороку захворюватимуть на рак уже близько 200 тис. українців.

Проте, відзначив головний онколог, онкозахворюваність в Україні є не найвищою серед європейських держав. «У цьому плані нас значно випереджають розвинені країни, такі як Франція, Німеччина. А серед країн СНД ми за показниками йдемо трохи краще за Росію. Проте, при всьому цьому, за рівнем смертності Україна, на жаль, числиться в лідерах», - наголосив І.ЩЕПОТІН.

За його словами, у новій держпрограмі, розрахованій на 2011-2016 роки, закладено фінансування на 50% від потреб. «Наразі за державні кошти забезпечуються ліками лише близько 25% хворих. А частина забезпечення лікувальним і діагностичним устаткуванням і того нижче - всього 10%», - розповів головний онколог МОЗ.

І.ЩЕПОТІН підкреслив, що до кінця нинішнього року НІР отримає 30 млн. грн. на продовження будівництва нового десятиповерхового хірургічного корпусу, зведення якого було заморожене протягом останніх 18 років. Також за програмою «Дитяча онкологія» інститут у нинішньому році отримав близько 50 млн. грн. на закупівлю устаткування. «Отже, до кінця цього року в нашому розпорядженні з`являться новий лінійний прискорювач, апарат для брахітерапії і променевої терапії», - запевнив він.