Будуть збільшені видатки на соцпрограми захисту інвалідів

У держбюджеті на 2011 рік будуть збільшені видатки на програму соціального захисту інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні віце-прем’єр-міністр України Віктор ТИХОНОВ, відкриваючи спеціалізовану виставку, присвячену Міжнародному дню інвалідів.

«Україна ще дуже багато повинна зробити, щоб задовільними потреби таких людей, але вже у державному бюджеті на 2011 рік видатки на програми соціального захисту інвалідів, я впевнений, будуть збільшені», - сказав В.ТИХОНОВ.

Він зазначив, що урядом розроблені зміни до двох базових законів щодо захисту прав інвалідів - це закони «Про основи соціальної захищеності інвалідів» та «Про реабілітацію інвалідів».

За словами віце-прем’єра, відповідні законопроекти вже на початку 2011 року будуть внесені на розгляд Верховної Ради України. Крім того, В.ТИХОНОВ зазначив, що в Україні триває робота щодо виконання плану дій з реалізації положень Конвенції ООН про права інвалідів.