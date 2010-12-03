Епідпоріг щодо грипу перевищено в 9 областях

На більшості території України показники захворюваності знаходяться нижче епідемічних порогів. Епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ незначно перевищено на окремих територіях 9 областей. Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО.

Як йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров’я України, станом на 2 грудня 2010 р. незначне перевищення епідемічного порогу захворюваності населення на грип та ГРВІ відзначається на окремих адміністративних територіях в:

АР Крим – 3 адміністративні території - до 8-16%,

Донецькій області – 3 адміністративні території - до 12-19%,

Житомирській - 9 адміністративних територій - до 4-25%,

Запорізькій – 7 адміністративних територій - до 5-32%,

Кіровоградській – 5 адміністративних територій - до 12%,

Луганській – 4 адміністративні території - до 14-37%,

Львівській – (7 адміністративних територій) до 10-27%,

Полтавській – (17 адміністративних територій) до 5-16%,

Чернівецькій – (6 адміністративних територій) до 27%.

За даними С.РИЖЕНКА, в окремих школах у зв‘язку з локальним підвищенням рівня захворюваності введені обмежувальні заходи. Так, припинено заняття: у Полтавській області – 44 шкіл, у Львівській - 25, у Дніпропетровській – 15, у Чернівецькій – 12, у Донецькій - 12, в Тернопільській – 7, в Запорізькій -7, у Сумській - 12, у Харківській - 4, у Вінницькій - 4. Всього в Україні введені обмежувальні заходи в 163 школах та 7 дитячих дошкільних закладах.

Жодного летального випадку серед хворих на грип та ГРЗ не зареєстровано, зазначається в повідомленні МОЗ.