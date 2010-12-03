Кому - Таміфлю? У лікарнях надлишок

Тернопільщина пропонує надати іншим регіонам 3 тис. 750 упаковок препарату «Таміфлю». Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник обласного управління охорони здоров’я Михайло БУРТНЯК, з відповідною пропозицією розприділити наявні в області надлишки цього препарату управління уже звернулося в Міністерство охорони здоров’я України. «Минулого року під час епідемії по державних програмах та гуманітарних проектах ми отримали 18 тис. 511 упаковок «Таміфлю».

Частину використали під час епідемії, але більша частина залишилася, при чому всіх наявних запасів ми цьогоріч не використаємо. А термін придатності цих препаратів завершується наступного року і вже на наступну осінь ми б ними не скористалися», – пояснив причини такої ініціативи М. БУРТНЯК.

Він запевнив, що наявних залишків «Таміфлю» навіть після того, якщо область віддасть 3 тис. 750 упаковок для інших регіонів, для Тернопільщини цілком вистачить.

«Ми достатньо забезпечені ліками, у кожній лікарні готові до будь-якого потоку хворих. Є і антибіотики, і інфузійні розчини, і противірусні препарати», – запевнив М. БУРТНЯК.

Він також зауважив, що тепер «Таміфлю» уже використовується не як профілактичний засіб, а видається тим хворим, у яких є загострення і певні клінічні симптоми.