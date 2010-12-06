Чоловіки в Україні працюватимуть до 65 років?

Підвищення пенсійного віку на п`ять років, тобто до 65, може торкнутися і чоловіків.

За даними газети «Дзеркало тижня» (4 грудня 2010 року), відповідна дискусія на даний час ведеться всередині команди розробників проекту пенсійної реформи.

При цьому як компенсація не виключається можливість, наприклад, прирівняти до держслужбовців у пенсійних питаннях лікарів, вчителів та працівників культури. Обговорюється також пропозиція знизити пенсійний вік для жінок, які мають трьох і більше дітей, незважаючи на жорстко негативне ставлення до цієї ідеї з боку МВФ.

Крім того, жінкам у віці 55 років і вище, можливо, встановлять «дуже високу», як говорять експерти, доплату до пенсії за кожен додатково відпрацьований рік. Але питання теж поки остаточно не вирішене.

За розрахунками, пише видання, підвищення нормативної тривалості страхового стажу до 30/35 років торкнеться 12,1 млн. осіб. При цьому для громадян, які не заробили навіть 15 років страхового стажу, передбачена соціальна пенсія, яку не планується підвищувати до прожиткового мінімуму для непрацездатних шляхом адресної доплати.