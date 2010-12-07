Херсонщина: жінка і двоє її дітей отруїлися грибами

У селі Новомиколаївка Скадовського району Херсонської області сім`я отруїлася грибами.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, 6 грудня до реанімації Скадовської райлікарні було доставлено жінку і двох її дочок, одній з яких 4 роки, другій - 1 рік 6 місяців. Того самого дня дітей перевезли до дитячої обласної лікарні, а жінку - до обласної клінічної лікарні.

Стан постраждалих - середньої тяжкості.