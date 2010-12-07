Херсонщина: жінка і двоє її дітей отруїлися грибами
10:23, 07 грудня 2010Країна
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Стан - середньої тяжкості
У селі Новомиколаївка Скадовського району Херсонської області сім`я отруїлася грибами.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, 6 грудня до реанімації Скадовської райлікарні було доставлено жінку і двох її дочок, одній з яких 4 роки, другій - 1 рік 6 місяців. Того самого дня дітей перевезли до дитячої обласної лікарні, а жінку - до обласної клінічної лікарні.
Стан постраждалих - середньої тяжкості.
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