Працівники МОЗ та їхні родичі лікувалися за кордоном поза чергою

Генеральна прокуратура України визнала факти позачергового лікування за кордоном співробітників Міністерства охорони здоров’я та їхніх родичів.

Про це президент благодійного фонду «Допомога онкохворим дітям» Валентина МАРКЕВИЧ заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, у 2009-2010 роках оплачено поза чергою лікування співробітників МОЗ та їхніх родичів, водночас, через відсутність коштів діти з тяжкими захворюваннями (зокрема онкологічними), яких було взято на облік раніше, не змогли отримати необхідну медичну допомогу.

“У ході перевірки Генеральна прокуратура виявила істотні порушення прав дітей на кваліфіковану медичну допомогу. Всупереч закону, міністерство та управління охорони здоров’я обласних і місцевих держадміністрацій не завжди сприяють виїзду хворих на лікування до закордонних клінік. Нерегулярне та нерівномірне надходження коштів з держбюджету призводить до утворення черги на оплату цих послуг, що нині потребує 21 хворий, з них семеро – діти”, – заявила В.МАРКЕВИЧ.

Вона підкреслила, що чинні нормативні документи Міністерства охорони здоров’я на сьогодні не регулюють питання доступного та рівноправного медичного обслуговування всього населення країни, зокрема, онкохворих дітей.

“Не визначено порядок ведення обліку хворих, які потребують лікування, черговість оплати, правила, як має оплачуватися лікування, за наявності яких хвороб”, – сказала В.МАРКЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня поточного року В.МАРКЕВИЧ заявила, що за сприяння Міністерства охорони здоров`я України у 2009-2010 роках поза чергою за бюджетні кошти за кордоном пролікувалися 12 осіб, тоді як онкохворі діти, які чекали на лікування за кордоном (зокрема, термінової пересадки кісткового мозку), за цей час померли.

За її словами, в Україні дуже важка ситуація з онкохворими дітьми.

“Ми - єдина країна в Європі, в якій не роблять трасплантації кісткового мозку. Наші діти лікуються в Італії, Росії, Білорусі. Якщо ми на лікування однієї дитини витрачаємо від 160 тис. (у Білорусі це коштує 190-210 тис. євро), то потрібно один раз зробити центр трансплантації кісткового мозку, щоб ми могли лікувати своїх дітей”, – наголосила В.МАРКЕВИЧ.