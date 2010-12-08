Україна і Глобальний фонд з боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією підпишуть грантову угоду

10 грудня 2010 о 12:30 в УНІАН, відбудеться прес-конференція, присвячена підписанню грантової угоди в розмірі близько 95 млн доларів США між Україною в особі фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та Глобальним Фондом з боротьби з ВІЛ / СНІДом, туберкульозом та малярією. Виділені кошти будуть направлені на боротьбу з епідемією туберкульозу в Україні. Основний одержувач - фонд Ріната Ахметова «Розвиток України». Субреципієнти - Центр по контролю за туберкульозом при Міністерстві охорони здоров`я України, Державний департамент з питань виконання покарань, Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ / СНІД в Україні», представництво міжнародної організації РАТН, Товариство Червоного Хреста в Україні.

У прес-конференції візьмуть участь:

- Тетяна Бахтеєва, гголова Комітету з питань охорони здоров`я ВРУ;

- Андреас Тамберг, портфоліо - менеджер Глобального фонду з боротьби з ВІЛ / СНІД, туберкульозом та малярією;

- Анатолій Заболотний, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

- Світлана Черенько, голова Комітету з питань протидії ВІЛ/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам МОЗ.

У ході прес-конференції обговорять наступні питання:

- Куди будуть спрямовані кошти міжнародної спільноти;

- Яким чином буде реалізовуватися проект;

- На які результати очікує Україна через 5 років.

Запрошуємо ЗМІ взяти участь у прес-конференції.

Місце - прес-центр ІА УНІАН, вул. Хрещатик, 4, 2-ий поверх.

Час - 12:30

Акредитація за тел.: 38 044 502 52 12; 38050474 1934 42; ttregobchuk@fdu.org.ua.