Кабмін розглянув проект закону щодо пенсійної реформи

Кабінет міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні розглянув проект закону щодо пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

«Сьогодні (законопроект – УНІАН) розглянуто, схвалено загальні підходи, викладені у проекті закону», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ, зазначивши, що законопроект буде опрацьовано і після цього передано на розгляд Верховної Ради.

За словами міністра, законопроектом передбачено вдосконалення пенсійної системи, зменшення великих пенсій.

«Передбачає, щоб бажаючі могли працювати довше», - додав О.ЛАВРИНОВИЧ.

При цьому він не повідомив, чи передасть Кабмін цей законопроект на розгляд парламенту до 10 грудня, як про це повідомлялося раніше.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявив, що законопроект про проведення першого етапу пенсійної реформи уряд планує до 10 грудня підготувати і подати до Верховної Ради.