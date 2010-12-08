Завтра в Україні +19°

Завтра в Україні очікується хмарна погода з поясненнями, дощі, на Закарпатті та у Карпатах дуже сильні дощі, у горах з мокрим снігом.

Лише у південній частині та більшості східних областей - без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Часом туман. Вітер південно-західний (у західних областях з переходом на північно-західний), 7-12 м/с, на заході та півдні місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 30-35 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°; на Закарпатті та у південній частині вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°, в Криму до 19°.

У Київській області у четвер часом дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°. У Києві температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.