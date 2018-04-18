З нового року на "швидкій" ліквідують кардіологічні бригади

Інфаркт в Україні молодшає. Сьогодні в групі ризику — чоловіки 35—60 років. У декого бляшки в коронарних артеріях починають з’являтися ще в студентські роки. Жінкам щодо цього пощастило трохи більше — до настання менопаузи гормони захищають їх від утворення бляшок. Проте й прекрасна стать не застрахована від серцевих недуг.

Сьогодні в нашій країні реєструють близько 50 тис. інфарктів на рік. За тривалістю життя ми на 68-му місці у світі, поруч із такими країнами, як Кот-д’Івуар і Зімбабве.

Проте курс, яким ідуть сьогодні вітчизняні реформатори від охорони здоров’я, на мій погляд, не поліпшить ефективності надання допомоги хворим із серцево-судинною патологією.

У рамках реформування системи екстреної медичної допомоги взято курс на уніфікацію функцій бригад «швидкої допомоги», тобто скорочення кількості спеціалізованих бригад на користь загальнопрофільних. А також на підвищення кваліфікації фельдшерів. Передбачається, що в недалекому майбутньому на дошпитальному етапі екстрену медичну допомогу надаватимуть не лікарські, а виключно фельдшерські бригади, як це робиться в Польщі, Німеччині, США.

На Київській міській станції швидкої допомоги вже розформовано гематологічні, токсикологічні, неврологічні, травматологічні, протишокові та педіатричні бригади. А з нового року ліквідується і ядро «швидкої допомоги» — спеціалізовані кардіологічні бригади. Лікарям-кардіологам, які працювали на них, запропоновано змінити свій фах і стати лікарями «медицини невідкладних станів»...

Фактично отримаємо таке: поки колишні лікарі-кардіологи підбиратимуть на вулицях п’яних, до людини з інфарктом чи гострим порушенням серцевого ритму приїде, в кращому випадку, бригада загального профілю, у гіршому — фельдшери. Головне їхнє завдання по суті — встигнути довезти пацієнта до лікарні, де йому вже нададуть спеціалізовану допомогу. Проте з огляду на наші нинішні реалії це може бути вироком хворому.

Спеціалізовані кардіологічні бригади ще на дошпитальному етапі надають допомогу хворим із гострою серцево-судинною патологією — такою як гострі порушення ритму серця, гостра серцева недостатність, набряк легень, гострий інфаркт міокарда.

Чи знаєте ви, що інфаркт міокарда (або тромботична оклюзія коронарної артерії) — це динамічний процес, і в перші кілька годин його розвитку можна спробувати розчинити тромб у коронарній артерії (провести тромболізис) і уповільнити процес омертвіння серцевої тканини, а іноді й зупинити його? Кардіологічна бригада може зробити це ще на дошпитальному етапі, завдяки чому хворий виживе й не залишиться інвалідом. Адже до стаціонару ще треба доїхати, а в години пік до кардіологічного центру Олександрівської лікарні можна добиратися годину, а то й більше. (Адже можуть везти й в інші кінці міста — наприклад до лікарні №5 Святошинського р-ну чи лікарні №1 на Червоному Хуторі). За цей час ділянка омертвіння тканини серця збільшуватиметься. Слід пам’ятати, що 25% хворих на гострий інфаркт міокарда вмирають на дошпитальному етапі, і що довше хворого транспортують, то більше ризик настання клінічної смерті…

За першими особами нашої держави постійно слідує бригада «швидкої допомоги» Лікувально-оздоровчого об’єднання (ЛОО) №1 (колишнього IV управління), оснащена всім необхідним, у тому числі препаратом металізе (тенектоплазою) вартістю 14 тис. грн. для одноразового введення. До речі, в усьому світі хворим на гострий інфаркт міокарда вводять металізе — ця процедура рутинна і безоплатна. Спеціалізовані кардіологічні бригади, які приїжджають до пересічних громадян, мають у своєму розпорядженні інший препарат, старіший і дешевий (близько 700 грн.), — стрептокіназу. Він, утім, теж досить ефективний — якщо вводиться вчасно.

Крім лікування гострих інфарктів міокарда, спеціалізовані бригади відновлюють серцевий ритм хворим з допомогою електростимуляційної та електроімпульсної терапії, після чого хворий уже не потребує стаціонарного лікування.

Проводячи диференціальну діагностику, спеціалізована бригада виправляє помилки амбулаторно-поліклінічної мережі, не госпіталізуючи хворих, які можуть лікуватися амбулаторно. Це заощаджує кошти як самих хворих, так і системи охорони здоров’я...

Розмови про скорочення кількості спеціалізованих бригад на користь загальнопрофільних почалися не вчора. Ще в квітні 2003 р. директор Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Г.Рощин зазначав, що якість екстреної медичної допомоги поліпшиться, якщо змістити акцент з дошпитального етапу на шпитальний. Такий підхід нібито виправданий і з погляду економічної доцільності, оскільки можливості держави утримувати великий штат кваліфікованих фахівців із надання екстреної медичної допомоги обмежені.

Слід сказати, що утримання таких фахівців сьогодні не обходиться державі в позахмарні суми. Зарплата лікаря бригади «швидкої допомоги» — від 1050 грн. для лікаря без категорії до «гігантської» суми 1330 грн. для лікаря вищої категорії. (Для порівняння: ставка санітара без вищої освіти — 907 грн.).

Хай там як, але в останні роки спеціалізована служба швидкої допомоги цілеспрямовано розформовувалася. Особливо активно — після виданого колишнім міністром охорони здоров’я В.Князевичем наказу МОЗ від 29 серпня 2008 р. №500 «Про заходи для вдосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні», згідно з яким, зокрема, належало до 1 січня 2011 р. провести атестацію лікарів спеціалізованих бригад швидкої допомоги (кардіологів, невропатологів та ін.) за фахом «медицина невідкладних станів». Фактично — зробити їх лікарями загального профілю. До речі, даний наказ не був затверджений у Мін’юсті України, оскільки реорганізацію визнали незначною...

До проведення «Євро-2012» планується практично повністю знищити лікарські бригади в Києві й замінити їх на фельдшерські чи міфічні парамедичні. При цьому фельдшерам уже запропонували власним коштом отримати ступінь бакалавра за фахом «медицина невідкладних станів», щоб вони за ту ж таки фельдшерську зарплату замінили лікарів. На підсумковій нараді з питань екстреної медичної допомоги в березні цього року Г.Рощин спрогнозував, що через п’ять років на дошпитальному етапі екстрену медичну допомогу надаватимуть виключно фельдшерські бригади, а лікарі медицини невідкладних станів працюватимуть у стаціонарах відділень невідкладної медичної допомоги. Що ж до парамедичних бригад, то наші функціонери від медицини ще не придумали, хто в них працюватиме за звичайну для «швидкої допомоги» зарплату.

У США немає лікарської «швидкої допомоги», й фельдшерські бригади виїжджають із медичних центрів, а парамедичні є підрозділами поліцейської або пожежної служби. Проте в цій країні будь-який медичний центр спроможний надати будь-який обсяг будь-якої медичної допомоги. У нас же багатопрофільних центрів на сьогодні немає. Кожна лікарня приймає хворих із певним видом патології. Якщо в хворого сукупна патологія, доводиться везти його спочатку в одну, а потім в іншу лікарню. У США будь-яка поліцейська чи пожежна машина оснащена дефібрилятором, набором медпрепаратів для надання невідкладної допомоги. Уявіть собі, як сержант київської патрульно-постової служби робитиме інтубацію, дефібриляцію хворому, ставитиме йому крапельницю...

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Якщо спеціалізовані бригади не потрібні Київській станції швидкої медичної допомоги, це не означає, що вони не потрібні киянам. Тому пропоную зробити спеціалізовані кардіологічні бригади функціональними підрозділами міських протиінфарктних центрів, а реформування охорони здоров’я розпочати з ліквідації ЛОО №1 (колишнього четвертого управління), ЛОО №2 (колишньої лікарні для персональних пенсіонерів) та інших відомчих лікувальних установ, щоб наші можновладці лікувалися в муніципальних лікувальних закладах для рядових громадян України.

Михайло ЗУНДЕР (лікар-кардіолог Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф)

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