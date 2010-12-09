Сьогодні - геомагнітна буря

Геомагнітну бурю слід чекати в період з 8 по 11 грудня. Це означає, що у вказані дні метеочутливі люди можуть відчувати істотне погіршення самопочуття.

Під час магнітної бурі можливе порушення біоритмів організму, збільшення кількості нещасних випадків і травматизму. Цей незвичайний ефект пояснюється змінами в діяльності центральної нервової системи — збільшується час реакції на зовнішні подразники. Проте зі всіх захворювань найбільш залежні від сонячної активності все ж таки серцево-судинні: ішемічна хвороба серця, підвищений або знижений артеріальний тиск. Імунна система людини реагує на магнітні бурі по-різному. Якщо у одних спостерігається схильність до хвороб, то інші, навпаки, відчувають різкий прилив сил, поліпшується настрій і підвищується працездатність.

Попередня могутня геомагнітна буря спостерігалася рівно місяць тому, після того, як 6 листопада на Сонці відбулася ціла серія інтенсивних спалахів, плазмових протуберанців, що супроводжувалися викидами.

vidgolos.com