Бахтеєва закликала світові компанії вкладати гроші в медицину Україні

Існуюча сьогодні в Україні система охорони здоров`я не відповідає євроінтеграційним прагненням України, вона не відповідає інтересам ані громадян (пацієнтів), ані медичних працівників.

Про це заявила Голова Комітету ВР України з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва під час Саміту з розвитку інфраструктури охорони здоров`я Росії, Україні та СНД - 2010, який відбувся 8-9 грудня 2010 р. в Москві.

На Саміті були присутні провідні світові компанії, що займаються інвестиціями в охорону здоров`я, виробники медичного обладнання та експерти у галузі охорони здоров`я.

Тетяна Бахтеєва у своєму виступі розповіла про можливості, які відкриваються в Україні для іноземних інвесторів у рамках державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров`я.

За її словами, якщо в країнах Євросоюзу на потреби охорони здоров`я виділяється в середньому - 9% від ВВП, то в Україні - це 2,9% у минулому році і 3,6% в поточному. Зношеність основних фондів установ охорони здоров`я становить більше 50%. Тому для нас однією з основних завдань залишається пошук позабюджетних можливостей для оновлення матеріально-технічної бази. Одним з ключових рішень даної проблеми є державно-приватне партнерство.

У цьому році Президент України Віктор Янукович підписав закон "Про основи взаємодії держави з приватними партнерами", який визначив охорону здоров`я в якості однієї з основних сфер ДПП. Можливості організації такої співпраці будуть реалізовані в рамках підготовки системи охорони здоров`я України до роботи з обслуговування учасників і вболівальників Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

«У перспективі це буде будівництво, реконструкція, переоснащення, модернізація обласних клінічних лікарень, великих міських лікарень з метою створення на їх базах відповідних сучасних регіональних центрів високоспеціалізованої допомоги» - зазначила Тетяна Бахтєєва.

«Протягом останніх п`яти років в Україні активно реалізується ряд масштабних благодійних проектів у сфері охорони здоров`я. У першу чергу, це проекти Благодійного Фонду народного депутата України Ріната Ахметова «Розвиток України». Фонд реалізує проекти у сфері боротьби з туберкульозом та онкологічними захворюваннями. У Донецькій області Фонд створює сучасний діагностичний ПЕТ / КТ-центр, в якому будуть впроваджені кращі світові практики в діагностиці і лікуванні онкозахворювань. У Центрі буде сконцентрований кращий лікувальний і діагностичний потенціал країни. На реалізацію цього проекту вже витрачено 15 млн євро,»- повідомила Бахтєєва.

Фонд Ахметова «Розвиток України» також реалізує ряд програм у рамках проекту «Зупинимо туберкульоз». Загальний бюджет програми - 20 млн. доларів. За період реалізації програми істотно поліпшені такі ключові показники, як захворюваність на туберкульоз (знизилася на 13,5%), смертність від туберкульозу (знизилася на 19,9%) у порівнянні з 2006 роком.

Тетяна Бахтеєва констатувала, що в України, також поступово реалізується проект створення Всеукраїнського центру охорони здоров`я матері і дитини - «Дитяча лікарня майбутнього». Лікарня буде виконувати функції багатопрофільного лікувального закладу для надання високоспеціалізованої медичної допомоги дітям і функції навчального центру для лікарів.

Ці приклади свідчать про великі перспективи реалізації Закону про державно-приватне партнерство в сфері охорони здоров`я.

«З одного боку, система охорони здоров`я Україна задихається від багаторічного хронічного дефіциту державного фінансування, а, з іншого - вкрай неефективно використовує наявні сили і засоби», - сказала Т. Бахтеєва.

У зв`язку з цим Тетяна Бахтєєва заявила на необхідності глибокого реформування системи охорони здоров`я України. «Мені особливо приємно відзначити те, що Віктор Янукович відразу ж після обрання на пост Президента України невідкладно взявся за вирішення цієї проблеми», - сказала Т. Бахтеєва. Проголошена Президентом України Програма економічних реформ не тільки констатує основні проблеми вітчизняної системи охорони здоров`я, але й їхні причини. Вона чітко визначає заходи, які повинні бути зроблені для того, щоб підвищити якість і доступність медичних послуг, ефективність державного фінансування охорони здоров`я, створити стимули для формування здорового способу життя населення і здорових умов праці громадян України.

Також Бахтєєва акцентувала увагу на тому, що для того, щоб реформа дійсно відбулася, потрібні додаткові інвестиції в охорону здоров`я, і, перш за все, для придбання нового медичного обладнання, нових технологій.

«Тому, користуючись нагодою, я хочу не тільки інформувати учасників конференції про зазначені вище новації в законодавстві України, але й запросити всіх, хто може і хоче допомогти охороні здоров`я України, в тому числі і потенційних зарубіжних партнерів, зробити це,» - резюмувала Т.Бахтеєва.

Також у рамках саміту Тетяна Бахтеєва провела робочі зустрічі з членами делегацій Росії, Німеччини, Канади США і Великобританії. У ході яких обговорила головні і нагальні питання реформування в галузі охорони здоров`я і закликала не втрачати інвестиційний інтерес до України.

У свою чергу зарубіжні гості зазначили, що Україна має величезний потенціал у сфері розвитку системи охорони здоров`я. За їхніми словами, те, що в 2010 році Україна продемонструвала світовій спільноті стабільність і єдність влади, а також чітку орієнтацію на реформи, відкриває широкі можливості для спільної роботи.