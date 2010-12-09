Українська медицина - розмінна монета політичних партій

Виборчі баталії останніх років зробили українську медицину розмінною монетою політичних партій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Профспілки працівників охорони здоров’я Вікторія КОВАЛЬ, виступаючи сьогодні на IV з’їзді профспілки.

В.КОВАЛЬ, підкреслила, що про охорону здоров’я та медиків у нашій державі зазвичай “згадують у двох випадках - під час виборів та спалаху епідемій”.

“Усі (політичні партії) пропонували суспільству рецепти порятунку охорони здоров’я, але жодного разу влада не забепечила галузь належними фінансовими ресурсами та не подбала про її працівників. В усьому світі здоров’я визнають за найбільше надбання та найвдалішу інвестицію, натомість наша держава змушує галузь охорони здоров’я виживати за рахунок власних ресурсів, керуючись жорсткими правилами економії,” - наголосила В.КОВАЛЬ.

За її словами, проблемні питання галузі щоразу піднімалися на багаторазових зустрічах з першими особами держави, однак “налагоджені зв’язки та протокольні домовленості швидко нівелювалися через відсутність спадкоємності при зміні урядів та міністрів”.