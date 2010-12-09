Вартість здоров’я українця у 60 разів нижче, ніж у інших країнах

В Україні фінансування охорони здоров’я однієї людини у 60 разів нижче, ніж у розвинених країнах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Профспілки працівників охорони здоров’я Вікторія КОВАЛЬ, виступаючи сьогодні на IV з’їзді профспілки.

В.КОВАЛЬ наголосила, що бюджетних видатків вистачає лише на мізерну заробітну плату медикам та оплату комунальних послуг, що складають у структурі видатків 80%.

“А з підвищенням ціни на газ, без відповідної компенсації, цих коштів катастрофічно не вистачає, багато лікувально-профілактичних закладів стають боржниками. З огляду на це не можна вимагати від галузі безоплатної медичної допомоги, яка б задовольнила усіх членів суспільства – багатих і бідних, малозабезпечених і безпритульних...” - сказала В.КОВАЛЬ.

На її думку, не сприяє поліпшенню ситуації й прийняття державного бюджету України. “Ні уряд, ні Верховна Рада, ні Президент не дотримувалися вимог 49 статті Конституції України та Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо належного фінансування галузі”, - сказала В.КОВАЛЬ.

За її словами, незважаючи на те, що за останні 5 років у грошовому еквіваленті обсяг фінансування збільшився у понад двічі - з 17502,3 млн. у 2006 до 39411,5 млн. грн. у 2010 – у відсотках ВВП цей показник лишився у межах 2,9-3,6 %, а це нижче межі життєдіяльності галузі, яку визначила ВООЗ.

В.КОВАЛЬ висловила сподівання, що буде виконано програму Президента України щодо поетапного збільшення обсягів бюджетного фінансування системи охорони здоров’я до загальноєвропейського рівня – до 10% ВВП. “Вирішення цього питання дасть можливість провести повноцінне реформування галузі, забезпечити європейський рівень надання медичної допомоги, належних умов та оплати праці українських медиків”, - зазначила В.КОВАЛЬ.