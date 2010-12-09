Скільки лікарів не вистачає Україні

В Україні не вистачає 46 тисяч лікарів і 20 тисяч молодших медичних спеціалістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Профспілки працівників охорони здоров’я Вікторія КОВАЛЬ, виступаючи сьогодні на IV з’їзді профспілки.

Голова профспілки наголосила, що через низьку зарплату і низький соціальний захист у галузі існує значна кадрова проблема. “Щороку охорона здоров’я в Україні втрачає понад 6 тисяч лікарів. Ми отримали ситуацію, коли медики йдуть в інші сектори економіки, емігрують до сусідніх країн. Проблема і щодо залучення молоді, відтак 40% працюючого персоналу – особи пенсійного віку”, – заявила В.КОВАЛЬ.

За її словами, ще складніша ситуація з кадровим забезпеченням спостерігається у сільській місцевості, де є такі медичні заклади, “у яких жодна посада не заміщена лікарем”. “Відсутність житла, належної інфраструктури, проблеми щодо реалізації прав та гарантій медиків і фармацевтів – це основні чинники кадрової кризи на селі”, – вважає В.КОВАЛЬ.

На її думку, вирішити ці проблеми змогло би фінансування закладів охорони здоров’я у сільській місцевості з районних бюджетів, як це передбачен о новою редакцією Бюджетного кодексу України.