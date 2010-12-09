Серед профхвороб медиків на першому місці - туберкульоз

У структурі професійних захворювань медичних працівників в Україні переважають соціально-значущі хвороби: на першому місці - туберкульоз, далі йдуть гепатит та бронхіальна астма.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Профспілки працівників охорони здоров’я Вікторія КОВАЛЬ, виступаючи сьогодні на IV з’їзді профспілки.

“Прикро констатувати, але сьогодні у системі охорони здоров’я відсутня планомірна робота щодо профілактики захворюваності медичних працівників, їх оздоровлення, практично не виконується Наказ МОЗ “Про заходи з організації системи надання медичної допомоги працівникам охорони здоров’я”, - сказала голова профспілки.

Вона підкреслила, що гострою залишається проблема створення системи правового захисту працівників галузі від погроз, насильства та посягань на життя, захоплення у заручники при виконанні своїх професійних обов’язків, надто це стосується працівників “швидкої допомоги”.

В.КОВАЛЬ підкреслила, що через брак фінансування в країні не прийнята Галузева програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, не виконуються інші заходи Галузевої угоди.