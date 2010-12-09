Всеукраїнському порталу з усиновлення "Сирітству – ні!" - 1 рік

Рівно рік тому, 9 грудня 2009 року, розпочав свою роботу перший Всеукраїнський портал з питань усиновлення www.sirotstvy.net. За цей час близько 800 дітей знайшли родину, на сайті з’явилась інформація про 8000 дітей, які потребують батьківської любові. А в рубриці «Цій дитині потрібна родина!» було розміщено 489 відеороликів про дітей-сиріт, в яких знято 557 дітей.

Великим досягненням є те, що за допомогою порталу в сім’ю потрапили 44 дитини-інваліда, серед яких 10 ВІЛ-інфікованих! Радують непоодинокі випадки влаштування в родину відразу трьох братиків та сестричок.

Звернувшись у рубрику «Он-лайн консультації», 524 людини отримали кваліфіковану допомогу психолога, юриста та соціального педагога.

Завдяки форуму на порталі, спілкувалися й обмінювалися досвідом понад 400 усиновителів, людей, котрі хочуть узяти дитину в родину, прийомних батьків. З часу відкриття порталу на гарячу лінію 0 800 50 14 14 надійшло близько 2500 дзвінків від людей, яким необхідна допомога в усиновленні.

Інформаційним партнером порталу www.sirotstvy.net на кшталт іспанської Барсеноли став провідний футбольний клуб України «Шахтар». Упродовж року проект підтримала також значна кількість газет, Інтернет-агентств та порталів, зокрема УНІАН, УКРІНФОРМ, УКРНЕТ та інші. Налагоджено тісну співпрацю з Укрзалізницею. 14 українських телеканалів транслюють проморолики порталу. Це допомагає зблизити дітей, які розміщені на www.sirotstvy.net, з потенційними батьками. Інформаційним партнером порталу може стати кожний ЗМІ, який поділяє головну ідею - дитина має виховуватися в родині.

ДЛЯ ДОВІДКИ. Інтернет-портал «Сирітству – ні!» створений з метою просування національного всиновлення й покликаний максимально скоротити відстань між дитиною й потенційними батьками. На порталі розміщена інформація про дітей-сиріт, що підлягають усиновленню в Україні, яка постійно оновлюється й розширюється. В особистому розділі кожної дитини можна переглянути її фотографії й відео, довідатися, чи є в неї брати й сестри, одержати інформацію про її вік і регіон, у якому вона знаходиться. Також користувачі порталу мають можливість одержати он-лайн консультацію фахівців: психолога, юриста, соцпрацівника, обговорити питання, що їх цікавлять, у форумі, скористатися бібліотекою книг, документів і нормативних актів з питань усиновлення.

Портал розроблений Фондом Ріната Ахметова разом з Державним департаментом з питань усиновлення й захисту прав дитини й Всеукраїнською громадською організацією «Магнолія».

ПРО ФОНД. Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» – неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду – Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» створює фундамент для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури.

Напрямки діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент Фонду – Рінат Ахметов.