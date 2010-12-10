На Закарпатті підтоплено будинки

Станом на 17.00 у Закарпатській області через негоду підтоплені 1117 дворогосподарств у 8 районах.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника ГУ МНСУ в Закарпатській області Федір ФІЛІП.

За його інформацією, підтоплення зафіксовані на території Виноградівського, Воловецького, Міжгірського, Хустського, Тячівського, Іршавського, Рахівського і Мукачівського районів.

Також підтоплено 121 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено понад 305 погонних метрів берегоукріплень та 6 тисяч погонних метрів автодоріг.

Крім того, за даними Ф.ФІЛІПА, зруйновано 4 залізобетонних та 1 дерев’яний мости.

Без електропостачання залишаються вісім населених пунктів, призупинено роботу Хустського і Міжгірського водозаборів.

До ліквідації наслідків негоди залучено 1129 осіб та 235 одиниць техніки.