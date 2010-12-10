В Україні зменшується кількість безпритульних дітей

В Україні зберігаються тенденції до зменшення чисельності безпритульних та бездоглядних дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, зазначивши, що про це свідчать результати проведення профілактичних заходів (рейдів) «Діти вулиці» та «Вокзал» за 9 місяців цього року.

Зокрема, за даними Мінсім’ї, з метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності за 9 місяців 2010 року службами у справах дітей та підрозділами кримінальної міліції у справах дітей було проведено 23 тис. 470 профілактичних рейдів, під час яких виявлено 14 тис. 720 дітей (за 9 місяців 2009 року проведено 24 тис. 624 профілактичні рейди, в результаті яких було виявлено 17 тис. 512 дітей).

Відносний показник кількості дітей поза сімейним оточенням, виявлених під час проведення профілактичних рейдів, до загальної кількості дитячого населення в Україні за 9 місяців 2010 року становить 0,18% проти 0,20% за аналогічний період минулого року, що свідчить про збереження тенденції до зменшення чисельності безпритульних та бездоглядних дітей у державі.

На 2% зменшився показник кількості дітей, виявлених повторно (за 9 місяців 2010 року - 5,6%, за 9 місяців 2009 року - 7,6%). Це, вважають у Мінсім’ї, свідчить про покращення організації службами у справах дітей заходів, спрямованих на ефективну допомогу (за необхідності - реабілітацію) дітям, які опинилися поза сімейним оточенням.