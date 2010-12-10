Кабмін додатково виділив 22,526 млн. грн. для сиріт

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням затвердив додатковий розподіл обсягу субвенцій із державного місцевим бюджетам на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соцпослуг у дитячих будинках сімейного типу.

Розпорядження від 8 грудня 2010 року №2210-р опубліковано на офіційному урядовому сайті.

Передбачається цього року виділити 22,526 млн. грн. на ці виплати.