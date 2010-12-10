95 млн. дол. - на боротьбу з туберкульозом в Україні

Україна підпише грантову угоду з Глобальним фондом боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом і малярією на 95 млн. дол., яка розрахована на 5 років.

Про це було заявлено сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами глави Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я Тетяни БАХТЄЄВОЇ, це дуже важлива подія для всієї країни.

«Одна третина населення планети інфікована бактерією туберкульозу, кожну секунду на планеті туберкульозом заражається одна людина, кожні 20 секунд один хворий помирає. Україна перебуває у стані епідемії туберкульозу з 1995 року, кожну годину у нашій країні захворюють 4 людини і кожної години один хворий помирає від туберкульозу», - відзначила Т.БАХТЄЄВА.

За її словами, наша країна з 1995 року не може перемогти цю епідемію, і за ці роки «втрачено близько 150 тис. людей, щороку 30 тис. людей реєструються з вперше виявленим захворюванням і 8 тисяч українців помирають від цього захворювання. «ВООЗ, аналізуючи ситуацію з туберкульозом в Україні, визначила нам сьоме місце в Європі за статистикою поширеності туберкульозу і друге за хіміорезистентною формою туберкульозу (найбільш небезпечною формою)», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

Вона також підкреслила, що фінансування державної програми з подолання епідемії туберкульозу йде украй незадовільно. «Якщо брати 90-ті роки і до 2005 року фінансувалося лише 30-40% необхідного. Основна частина коштів йшла лише на придбання медикаментів. Але були проблеми навіть з придбанням вакцин БЦЖ», - відзначила Т.БАХТЄЄВА.

Вона акцентувала на тому, що протягом першого року буде витрачено 26 млн. дол. «Активна участь фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» сприятиме тому, щоб кожна копійка була витрачена ефективно і раціонально. У жодному разі, щоб жодний цент не впав до кишені жодного урядовця. На жаль, такі факти відомі за наслідками перевірок КРУ і Рахункової палати», - підкреслила народний депутат.

Кажучи про завдання, які стоять перед Добродійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України», його директор Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ наголосив, що одне з основних - це забезпечити максимальну ефективність витрачання коштів Глобального фонду.

Він також висловив думку, що від державного підходу і ставлення до проблем подолання епідемії туберкульозу залежить дуже багато. «Не можна без грошей зробити хороший соціальний проект, однак часто буває, що і з грошима хорошого проекту не маємо. Що потрібно зробити, щоб ця програма не стала «класичною грантовою»? Коли державі наче і справи до неї немає, ну от, дали комусь гроші, хай витрачають... Потрібно, щоб була політична воля, політична підтримка, розуміння державою важливості проблеми, що потрібно робити. Щоб з боку держави було чітке замовлення на цю діяльність. Адже гроші одержала країна, а не фонд Ахметова», - відзначив А.ЗАБОЛОТНИЙ, підкресливши, що, якщо замовлення з боку країни не буде або країна не має плану використання цих коштів – що має бути закуплене, оснащене, зроблене, «то у цього плану і успішності ніякої не буде».

У свою чергу портфоліо-менеджер Глобального фонду боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом і малярією Андреас ТАМБЕРГ, аналізуючи ситуацію з туберкульозом в Україні, акцентував, що туберкульоз - соціальна хвороба, і «у міру розвитку економіки соціальні хвороби відпадають – люди починають нормально харчуватися, зміцнюється імунна система».

«На фоні економічних проблем захворювання типу туберкульозу стають дуже важкими, як для країни, так і для індивідуума, для його родини. Ця угода укладається на користь і Європи, і всього світу. Щоб люди в Україні не гинули через хворобу, яку можна вилікувати», - сказав А.ТАМБЕРГ.

Довідка УНІАН. Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» створює фундамент для успішного і усталеного розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури.

Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент Фонду – народний депутат України, бізнесмен Р.АХМЕТОВ.