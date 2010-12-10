В Україні на карантин закрито 609 шкіл та 95 дитсадків

В Україні на карантин закрито у зв’язку із грипом та ГРВІ 609 шкіл та 95 дитячих дошкільних закладів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я з посиланням на інформацію Головного державного санітарного лікаря України Сергія РИЖЕНКА.

Зокрема, запроваджено обмежувальні заходи у 125 навчальних закладах у Полтавській області, 248 - у Львівській, 29 - у Дніпропетровській, 54 – у Чернівецькій, 57 - у Донецькій, 9 - у Сумській, 18 - у Вінницькій, 56 – у Рівненській.

У м. Чернівці, містах Дубно та Острог (Рівненської області), м. Дрогобич Львівської області, м. Львів припинено заняття в усіх школах, додав С.РИЖЕНКО.

Загалом, за його даними, на більшості територій України показники захворюваності населення на грип та ГРВІ знаходяться нижче епідемічних порогів.

Перевищення епідемічного порогу спостерігається в шести областях (Волинська, Дніпропетровська, Луганська, Полтавська, Сумська, Чернівецька) та на 172 адміністративних територіях (районах, містах).

Незначне перевищення епідемічного порогу відмічається на 142 адміністративних територіях, наприклад: в АР Крим - на 4%, Донецькій області - на 9%, Житомирській області на 14%, Запорізькій області на 7%, Кіровоградській області на 9%, Луганській області на 9%, Львівській області на 10%, Полтавській області на 26%, Чернівецькій області на 9%, Сумській області на 16%.

На окремих адміністративних територіях (районах) дев`яти областей спостерігається значне перевищення епідпорогу - більш ніж на 50 %. Наприклад, в АР Крим - м. Армянськ, в Вінницькій області м. Ладижин, в Запорізькій області Гуляйпільський район 80%, в Полтавській області - Карлівський район – 64,90%, Решетилівський 59,54%, Кобеляцький – 59,28%, в Луганській області Миловський район. На всіх цих територіях запроваджено протигрипозний режим.

5 грудня 2010 року зареєстровано летальний випадок серед хворих на грип та ГРЗ – померла дитина 9 років у м. Дрогобич Львівської області. При проведенні вірусологічного дослідження знайдено ДНК вірусу грипу В.

Поряд з цим щеплювальна кампанія продовжується. Зокрема, у країні щеплено більше 400 тис. осіб, поінформували в МОЗ.