У Запоріжжі 150 тисяч чоловік залишилися без води

У Запоріжжі близько 150 тисяч жителів сьогодні вночі залишилися без централізованого водопостачання через пориви на водоводах місцевого водоканалу.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Запорізької облдержадміністрації, 13 грудня в 00.00 на перехресті вулиць Кочубея і Анапської стався порив водоводу діаметром 1200 мм, у зв`язку з чим о 6.10 було припинено централізоване водопостачання холодної води в Хортицькому районі Запоріжжя.

За годину після даної аварії стався ще один серйозний прорив у системі водопостачання Запоріжжя. "О 1-й годині ночі на вул. Ладозькій стався прорив водоводу діаметром 700 мм. Без холодного водопостачання залишилося близько 40 багатоповерхових житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Фахівцями міського комунального підприємства "Водоканал" ведуться роботи з усунення наслідків аварійних ситуацій. У Хортицький район і частину Ленінського району, що залишилися без водопостачання, організовано підвезення питної води автоцистернами.