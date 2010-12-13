Від надлишку кальцію - камені в нирках

Надмірне споживання біологічно активних добавок із вмістом кальцію може мати негативну дію на організм.

Американські учені вивчили дані групи людей, споживаючих БАДи із вмістом кальцію. Виявилось, що надмірне вживання даних біодобавок здатне спровокувати виникнення молочно-лужного синдрому, повідомляє medicinform.net.

Молочно-лужний синдром є рідкісним захворюванням, яке викликає надмірний прийом лужних препаратів і кальцію. В результаті в крові підвищується рівень кальцію, який починає відкладатися у всіх структурах, включаючи нирки. Кров стає більш лужною, що може стати причиною виникнення ниркової недостатності.

focus.ua