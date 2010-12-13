Фонд Ахметова отримав премію за стратегічну благодійність

Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" отримав премію за стратегічну благодійність

Київ. 13 грудня. УНІАН. Благодійний фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" за ідею деінституалізації інтернатної системи отримав у Москві премію в номінації "Стратегічна благодійність".

Про це повідомили УНІАН у прес-службі фонду.

Премія вручається комерційним і некомерційним організаціям, ЗМІ та приватним особам за якісні благодійні ініціативи. Сама по собі премія є соціальним проектом, покликаним привернути увагу до проблеми неефективної й марнотратної благодійності, підтримати розумні й ефективні ідеї у галузі допомоги дітям-сиротам.

Вручення приурочено до святкування року з дня заснування студії 2ГА, створеної громадськими діячами Росії Олександром ГЕЗАЛОВИМ і Олексієм ГАЗАРЯНОМ.

За словами О.ГЕЗАЛОВА, студія 2ГА працює у сфері допомоги дітям-сиротам і щодня стикається з прикладами непрофесійної роботи, нерозуміння цілей і завдань. "Тема ця непроста й ми думаємо, що подібними починаннями ми сприятимемо зростанню ефективності, самоосвіти, інноваційності некомерційного сектора", - зазначив О.ГЕЗАЛОВ.

Студія реалізує більше десяти благодійних проектів, проводить консультації представників влади, корпоративних і приватних благодійників.

За рік спільної діяльності 2ГА запустили більше 10 благодійних проектів, створили декілька унікальних сайтів, об`їздили понад 15 регіонів Росії з тренінгами, лекціями й семінарами.

На церемонії вручення премій також були названі неефективні тренди у сфері допомоги дітям-сиротам, яким соціальні художники побажали з тенденцій скоріше перетворитися на дефіцит і музейну рідкість.

Серед лауреатів премії - велика кількість ЗМІ. Також одним із володарів премії "Гектари благодійності" в номінації "Політична воля" став Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, благодійний фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" не підтримує політику зміцнення інтернатної системи в Україні.

Керівник програм і проектів фонду Дар’я КАСЬЯНОВА заявила, що інтернатна система абсолютно не відповідає інтересам дитини, тому, що найприродніша форма перебування дитини-сироти - сім`я або наближена до сім`ї форма. Вона вважає, що якщо дитину вилучають із поганої неблагополучної сім`ї, її необхідно влаштовувати в хорошу сім`ю, це може бути й прийомна сім`я, й дитячий будинок сімейного типу, й опіка, й усиновлення.

"Фонд Ахметова на підтримку національного усиновлення, на підтримку розвитку сімейних форм виховання спільно з партнерами запустив проект "Сиротінню - ні!" на якому вже понад 10 тисяч анкет дітей сиріт, позбавлених батьківської опіки, й сьогодні вже 802 дитини перебувають у сім`ї. Однозначно, ситуація змінюється й процес усиновлення запущено. Але не варто забувати, ще сьогодні понад 20 тисяч дітей знаходяться в інтернатних установах", - сказала Д.КАСЬЯНОВА, підкресливши, що інтернатна система задовольняє лише базові потреби дитини.

За її словами, численні дослідження ЮНІСЕФ та інших великих міжнародних організацій свідчать, що якщо дитина пожила більше трьох років у інтернатній системі, то в своєму розвитку вже ніколи не зможе наздогнати своїх однолітків. І це доведений факт. "В Україні кожна друга дитина шкільного віку, яка виховується в інтернатах, проходить через усі форми насильства, - емоційного, фізичного й сексуального. Життя дитини в інтернаті засновано на залежності від інтернату, він нічому не навчає, крім того як жити в цьому інтернаті. За межами інтернату ці підлітки або вже дорослі люди стикаються з проблемами й залишаються з ними один на один", - зазначила Д.КАСЬЯНОВА.

Довідка УНІАН. Реалізація проекту "Розвиток сімейних форм виховання" розпочата Фондом Ріната Ахметова "Розвиток України" 1 червня 2008 року. Сімейні цінності є пріоритетними для фонду й фонд робить усе можливе для того, щоб дитина жила і виховувалася в сім`ї. Для цього фонд сприяє національному усиновленню, надає підтримку прийомним сім`ям і дитячим будинкам сімейного типу, в тому числі й матеріальну; взаємодіє з дитячими інтернатними установами з метою профілактики соціального сиротіння. Бюджет проекту - 15 млн. грн.