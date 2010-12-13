Україна дозволила ввезення тваринницької продукції з Угорщини

Державний комітет ветеринарної медицини України дозволив ввезення в країну з Республіки Угорщина тваринницької продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.

Повідомляється, що згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, Угорщина є вільною від блутангу вже впродовж 2 років. У зв`язку з цим втратило чинність рішення Головного держінспектора ветмедицини України від вересня 2008 року.