Завтра в Україні сильний сніг

Завтра вночі у Криму, а вранці та вдень у південній частині, Донецькій та Дніпропетровській областях очікуються складні погодні умови: сильний сніг та мокрий сніг (у Криму та Приазов`ї вдень з дощем), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, посилення вітру 17-22 м/с, у Криму та Приазов`ї подекуди 25-30 м/с.

Температура вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу; в Криму вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 3-8° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території - мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вночі у західних областях, а вдень у карпатському регіоні невеликий сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температрура вночі 8-13° морозу, на заході та півночі до 16°, вдень 5-10° морозу; на Закарпатті вночі 4-9°, вдень 2-7° морозу.

На дорогах України ожеледиця.

У Київській області у вівторок опади не очікуються. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 5-10° морозу. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 6-8° морозу.