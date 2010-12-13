Україна заборонила ввезення тварин з Кореї

15:20, 13 грудня 2010
Країна
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Сприйнятливість до ящура

Україна ввела заборону на ввезення з Республіки Корея сприйнятливих до ящура тварин, продукції і сировини з них. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

Заборона введена у зв`язку з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро про реєстрацію захворювань тварин на ящір на території Республіки Корея.

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