Україна заборонила ввезення тварин з Кореї

Україна ввела заборону на ввезення з Республіки Корея сприйнятливих до ящура тварин, продукції і сировини з них. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

Заборона введена у зв`язку з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро про реєстрацію захворювань тварин на ящір на території Республіки Корея.