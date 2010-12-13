На держпрограму «Питна вода України» виділять 443,3 млн. грн.

Кабінет міністрів України пропонує передбачити в 2011 році на загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 рр. 443 млн. 353 тис. грн., що в 18 разів більше фінансування на 2010 рік (24 млн. 614 тис. грн.).

Про це йдеться в проекті закону №7000 «Про Державний бюджет України на 2011 рік», внесеному до парламенту 10 грудня ц.р.

Згідно з документом, із загального фонду на цю програму планується передбачити 1 млн. 744 тис. грн., зі спеціального фонду – 441 млн. 609 тис. грн.

Зокрема, на комплексну реалізацію державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів заплановано 41 млн. 609 тис. грн., на прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державними замовленнями у сфері будівництва та розвитку житлово-комунального господарства – 200 тис. грн., на програму «Питна вода України» - 400 млн. грн., на прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами й державними замовленнями у сфері профілактики та лікування хвороб людини, підготовку наукових кадрів – 1 млн. 544 тис. грн.