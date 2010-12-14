Пенсійна реформа призведе до соціального вибуху в країні?

Лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає, що проведення пенсійної реформи призведе до соціального вибуху в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час ранкового пленарного засідання Верховної Ради.

«Чергова авантюра ТІГІПКА завершиться тим, що це призведе до соціального вибуху та зниження життєвого рівня наших громадян», - сказав лідер комуністів.

П.СИМОНЕНКО наголосив, що пенсійна реформа розроблена не в інтересах громадян, а в інтересах отримання траншу від Міжнародного валютного фонду.

Він підкреслив, що фракція КПУ виступає проти збільшення пенсійного віку для жінок та чоловіків. «Ми переконані, що такі заходи призведуть до значного зростання безробіття серед молоді», - додав він.

П.СИМОНЕНКО також зауважив, що недопустимим є скасування спеціальних пенсій для тих, хто працював у складних умовах виробництва, а також виступає проти скорочення пенсій для працюючих пенсіонерів.