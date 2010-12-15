В Україні заборонять продаж алкоголю та цигарок у кіосках?

Народний депутат від Партії регіонів, голова „Молодих регіонів” Андрій ПІНЧУК зареєстрував у Верховній Раді України проект Закону “Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо заборони продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів у малих архітектурних формах)”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата.

Коментуючи власну законодавчу ініціативу, А.ПІНЧУК наголосив: „Необхідно заборонити на законодавчому рівні продаж алкогольних (в тому числі слабоалкогольних) напоїв та тютюнових виробів у кіосках (МАФах), оскільки один з найбільш негативних факторів, що впливають на українців, становить вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів”.

Він зазначив, що у законопроекті конкретизуються норми чинного Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” щодо заборони продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів у невизначених для цього місцях. За словами депутата, це пропонується здійснити шляхом поширення заборони продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів не лише на торгові автомати, але й на інші малі архітектурні форми, зокрема кіоски, намети, лотки.

У повідомленні прес-служби А.ПІНЧУКА зазначається, що, за результатами дослідження Світового банку, 36% українців палять, 31% — щоденно. Це вищий за середній показник (28,6%) по Європейському регіону, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Крім того, 20% українців надмірно вживають або зловживають алкоголем. Це явище більш поширене серед чоловіків (80%).

«Нам необхідно все зробити для того, щоб захистити дітей та молодь від шкідливих звичок, а відтак і доступності для них алкоголю та цигарок», - наголосив А.ПІНЧУК.