У Мілані українка, втративши роботу, замерзла на вулиці

Минулої ночі 48-річну громадянку України без визначеного місця проживання знайдено мертвою в центрі Мілану (Італія), поблизу парку на вулиці Маріна.

Про це УНІАН повідомив Голова Християнського товариства українців Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ.

Він припустив, що жінка працювала доглядальницею, але втратила роботу, після чого опинилася на вулиці без даху над головою.

На чолі у загиблої виявлено поранення. Зараз поліція встановлює причину смерті українки.

Найбільш ймовірною причиною смерті є переохолодження: минулої ночі температура повітря становила від 3 до 9 градусів морозу.

Генеральне консульство України в Мілані на даний час з’ясовує подробиці трагедії у італійських правоохоронців.

За даними консула України в Мілані Руслана ФУФАЛЬКА, жінка мала при собі лише посвідчення однієї з благодійних їдалень на імя Уляна Шмалько. На жаль, жодних інших документів при ній не виявлено.

На основі цих даних дипломатична установа розпочала розшук родичів загиблої в Україні.

Італійська поліція повідомила, що процес ідентифікації українки триває, як і з’ясування причин і обставин її смерті.