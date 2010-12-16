Україна отримала від Глобального фонду з боротьби зі СНІДом $ 305 млн на подолання епідемії ВІЛ/СНІДу

Україна отримала від Глобального фонду з боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією 305 млн. доларів на подолання епідемії ВІЛ/СНІДу.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив виконавчий директор Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні Андрій КЛЕПІКОВ.

За його словами, 15 грудня Правління Глобального фонду з боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією у повному обсязі підтримало заявку України на фінансування Програми боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу в державі на 2012-2016 роки.

"305 млн. доларів є рекордною сумою. Це - одна з найбільших сум, серед виділених Глобальним фондом у поточному раунді фінансування на боротьбу з ВІЛ/СНІД у світі загалом, і найбільшою серед тих, що країна колись отримувала на боротьбу з епідемією", - наголосив А.КЛЕПІКОВ, підкресливши, що фінансування, яке надано Україні на перші два роки реалізації програми, становить 12% від суми фінансування Глобальним фондом усіх програм боротьби з ВІЛ/СНІДом у світі на цей термін в рамках поточного раунду.

"Така довіра Глобального фонду Україні - чергове підтвердження ефективної роботи програм з профілактики та лікуванні ВІЛ-інфекції/СНІДу, що реалізують громадські та державні організації, та успіхів, що визнані у світі (зокрема, в опублікованому у листопаді Глобальному звіті UNAIDS-2010, де до того ж зазначається гострий брак державного фінансування таких програм в Україні), - сказав А.КЛЕПІКОВ.

Він також наголосив, що під час переговорів, які триватимуть у 2011 році, Глобальний фонд може висунути Україні низку умов, зокрема щодо належного державного фінансування заходів з боротьби з ВІЛ/СНІДом та дотримання зобов`язань, затверджених Національною програмою з протидії ВІЛ/СНІД, які наразі не виконуються.

"Безпосередньо перед тим як приймати рішення, делегація членів Правління та Секретаріату Глобального фонду відвідала Україну з ознайомлювальним візитом. Учасники переконались, що кошти Глобального фонду ефективно працюють в Україні на подолання епідемії", - зазначив А.КЛЕПІКОВ.

Головними виконавцями гранту призначено Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров’я України, Всеукраїнську мережу людей, що живуть з ВІЛ/СНІД.

Як повідомляв УНІАН, Україна подала до Глобального фонду з питань боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом і малярією заявку на отримання 305 млн. дол. для подолання епідемії ВІЛ/СНІД. Ці кошти планується витратити з 2012 до 2017 року.

Програми боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу включає як лікування, так і профілактику серед уразливих до інфікування ВІЛ-інфекцією груп населення. В рамках програми планується охопити профілактичними заходами усі групи ризику, які є рушійною силою епідемії. Це, зокрема, споживачі ін’єкційних наркотиків, наприкінці програми планується охопити 66% цієї групи. За кошти фонду планують пролікувати понад 23 тисячі ВІЛ-інфікованих пацієнтів.

Також програмою передбачено забезпечити безкоштовне тестування на ВІЛ, лікування, замісна терапія (метадонова) для споживачів ін’єкційних наркотиків, тестування та лікування хвороб, що передаються статевим шляхом, надання консультацій психологів, проведення інформаційної роботи.

Довідка УНІАН. Згідно з офіційною статистикою, в Україні на обліку перебуває близько 167 тис. ВІЛ-інфікованих, з них 33 тисячі - хворі на СНІД, щодня реєструється 48 випадків виявлення ВІЛ.

Разом з тим, міжнародні експерти вважають, що реальна кількість ВІЛ-позитивних і хворих на СНІД у нашій країні може становити 360 тисяч осіб (приблизно 1,33% від кількості дорослого населення країни).