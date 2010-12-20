У медцентрі дитячої кардіології відкриють клініку для дорослих

Янукович візьме участь

Завтра, 21 грудня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистому відкритті клініки для дорослих «Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії» (вул. Мельникова, 24). Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави, зазначивши, що захід розпочнеться о 10.30. Акредитація представників ЗМІ проводиться до 17.30 20 грудня за телефонами: 255-74-02, 255-78-44, 255-63-18. Представники ЗМІ запрошуються на 09.30.

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