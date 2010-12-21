Система охорони здоров’я України потребує лікування - Янукович
Відкрито нову клініку
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що сьогодні система охорони здоров’я України потребує лікування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на урочистій церемонії відкриття другого корпусу Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України, що відбулося сьогодні у Києві.
«Система охорони здоров’я потребує сьогодні, щоб її лікували і будували на сучасному рівні. Це дуже важливо», - наголосив Президент.
Він також нагадав, що чинна українська влада у зв’язку з цим ухвалила низку важливих рішень, які спрямовані на розбудову сучасної системи охорони здоров’я.
«Я вважаю, що ми це будемо робити з такими колективами як ваш», - зазначив глава держави, звертаючись до медичного персоналу.
За словами В.ЯНУКОВИЧА, із дня відкриття у 2006 році фахівці Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії врятували життя великої кількості дітей. Зокрема, за словами Президента, за роки існування центру у ньому було зроблено більше 50 тисяч амбулаторних обстежень, проліковано у стаціонарі 10 тисяч дітей і проведено майже 5 тисяч кардіохірургічних операцій. «За кожною цією цифрою стоїть життя дітей, їхнє майбутнє. І, безумовно, кожна сім’я, яка має такі проблеми, вона не може жити у спокої», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
У зв’язку з цим він наголосив, що для будівництва і оснащення нового корпусу держава виділила 150 млн. грн. Водночас для його розвитку у наступному році планується виділити стільки ж коштів.
«Цей новий корпус побудований та оснащений на найвищому рівні світових стандартів. Він не гірший, ніж у будь-якій країні Європи чи у Сполучених Штатах», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.