В Україні збільшать вдвічі допомогу при народженні дитини

Верховна Рада України (ВР) прийняла в цілому законопроект №7350 «Про внесення зміни до статті 15 закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям“ (щодо матеріальної підтримки материнства і дитинства)», що передбачає збільшення загальної суми і термінів виплати матеріальної допомоги при народженні дитини.

За відповідне рішення проголосував 261 із 378 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі у вівторок, 21 грудня.

Законопроект від 10 листопада 2010 року, ініційований Президентом України Віктором Януковичем, передбачає дворазове збільшення загальної суми матеріальної допомоги при народженні дитини. На першу дитину вона збільшується до 25 тис грн (зараз 12,24 тис грн), на другу — сума допомоги збільшується до 50,1 тис грн, на третю і наступних — до 100,2 тис грн.

Також даний законопроект змінює порядок виплати цих сум, зокрема, перша частина допомоги збільшується до 8,35 тис гривень, решта суми буде виплачуватися в наступному порядку: на першу дитину протягом 2 років, на другу дитину — 4 років, на третю і наступних дітей — 6 років.

news.dt.ua