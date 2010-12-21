В Україні завтра +5°

Завтра у західних, північних та східних областях України очікуються невеликі опади, на решті території без істотних опадів.

Часом туман, на дорогах, крім південної частини, ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, у східних, південних областях та на Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, у Криму вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°.

У Київській області у середу вночі та вранці місцями очікуються невеликі опади, вдень без істотних опадів. Часом туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.