Парламент заборонив відчудження оздоровчих закладів

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про заборону ліквідації, перепрофілювання, відчудження та передачі в оренду оздоровичих закладів для провадження діяльності, не пов’язаної з оздоровленням та відпочинком".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 242 народних депутата із 260 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон спрямований на збереження оздоровчих закладів, що знаходяться у державній та комунальній власності, з метою забезпечення належних умов для оздоровлення та відпочинку населення.

Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування забороняється приймати рішення щодо перепрофілювання (зміни основного виду економічної діяльності), відчуження, ліквідації, передачі у заставу (іпотеку) оздоровчих закладів, що знаходяться у державній та комунальній власності, а також приймати рішення про їхнє злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, передачу в оренду і внесення закладу як вкладу у спільну діяльність для провадження діяльності, не пов’язаної з оздоровленням та відпочинком населення.

У цьому законі під терміном “оздоровчі заклади” слід розуміти постійно або тимчасово діючі спеціально організовані або пристосовані заклади, до яких належать санітарно-профілактичні, лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі, санаторно-курортні, науково-медичні та інші заклади охорони здоров’я, що знаходяться в державній та комунальній власності, основним видом діяльності яких є здійснення комплексу заходів соціального, медичного, профілактичного, лікувального, гігієнічного, спортивного, реабілітаційного та виховного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров’я населення.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.