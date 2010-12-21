Урегульоване питання оплати відпустки у зв’язку з усиновленням

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо врегулювання питання оплати одноразової відпустки у зв`язку з усиновленням дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону проголосували 235 народних депутатів із 255 зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до внесених змін, частини друга і третя статті 182 Кодексу законів про працю України викладені у редакції, згідно з якою "жінкам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв`язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини".

Згідно із законом, ця відпустка може бути використана також батьком дитини.

Жінкам, які усиновили дитину (або одночасно двох і більше дітей), надаються відпустки для догляду за нею на умовах і в порядку, встановлених статтями 179 і 181 кодексу.

Також, відповідно до змін, внесених законом до Закону "Про відпустки", частину першу статті 18-1 викладено у редакції, згідно з якою "особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв`язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їхній розсуд)".