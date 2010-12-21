В Україні за минулу добу від пожеж загинула 21 людина

В Україні впродовж минулої доби було зареєстровано 137 пожеж, у тому числі у житловому секторі 108 пожеж, на яких 21 людина загинула.

Як повідомляє прес-служба МНС, крім цього, виникла 1 пожежа на підприємстві та 10 пожеж - на транспорті.

Вогнем знищено 41 будівлю, 6 одиниць автотракторної техніки та 6 тонн кормів.

Орієнтовні збитки від пожеж становлять 2 млн. 324 тис. грн., з яких 718 тис. грн. – прямі.