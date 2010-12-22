Під час реклами ліків попереджатимуть про загрозу самолікування

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону “Про внесення зміни до статті 21 Закону України “Про рекламу” щодо супроводження реклами лікарських засобів попередженням про загрозу самолікування.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 254 народних депутата із 292 зареєстрованих у сесійній залі.

Проект Закону “Про внесення зміни до статті 21 Закону України “Про рекламу” спрямований на захист фізичного здоров’я населення України шляхом обмеження маніпулятивних складових реклами лікарських засобів і, таким чином, формування у суспільній свідомості сталої думки про небезпечність самолікування.

Цим законопроектом передбачено внесення зміни до частини 4 статті 21 Закону «Про рекламу», якою встановлюється, що реклама усіх лікарських засобів повинна супроводжуватись попередженням про загрозу самолікування.