Президент призначив Ємця міністром охорони здоров’я, звільнивши Митника
10:57, 22 грудня 2010Країна
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Тексти відповідних указів від 21 грудня оприлюднені на сайті глави держави... До призначення міністром І.ЄМЕЦЬ працював директором Науково-практичного центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України...
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Іллю ЄМЦЯ міністром охорони здоров’я, звільнивши з цієї посади Зіновія МИТНИКА.
Тексти відповідних указів від 21 грудня оприлюднені на сайті глави держави.
До призначення міністром І.ЄМЕЦЬ працював директором Науково-практичного центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України.
Як повідомляв УНІАН, З.МИТНИКА було призначено міністром охорони здоров’я постановою парламенту від 11 березня.
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