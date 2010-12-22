Новий очільник МОЗ має створити медицину європейської якості

Прем‘єр-міністр Микола АЗАРОВ поставив перед новопризначеним міністром охорони здоров’я Іллею ЄМЦЕМ завдання створити в Україні медицину європейського рівня.

Про це М.АЗАРОВ заявив, представляючи трудовому колективу МОЗ І.ЄМЦЯ, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

«Ілля Миколайович ЄМЕЦЬ отримав прекрасну освіту і практичний досвід в нашій країні, і досвід роботи в провідних світових медичних центрах. Це надзвичайно важливо, тому що головне наше завдання - зробити нашу медицину сучасною, яка використовує новітні технології», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він додав, що І.ЄМЕЦЬ не просто відомий вчений, а вчений зі світовим ім‘ям, який має значний практичний досвід роботи у вітчизняних і світових медичних закладах. (УНІАН: до призначення міністром І.ЄМЕЦЬ працював директором Науково-практичного центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України).

«Реформа галузі охорони здоров’я і наближення її до стандартів, які діють у Європі - це головне наше завдання. Уряд приділятиме охороні здоров‘я надзвичайно велику увагу, і всі можливі кошти ми направлятимемо на те, щоб збільшити середню тривалість життя, покращити якість життя, створити систему ранньої діагностики захворювань та забезпечити якісне лікування і реабілітацію хворих», - наголосив глава уряду, додавши при цьому, що медицина є пріоритетом для уряду, і з наступного року її фінансування буде збільшено.

М.АЗАРОВ вважає, що збільшення фінансування медичної галузі може бути непропорційним відносно інших галузей. «Тільки ми повинні бути переконані, що кожна копійка піде на покращення якості медичних послуг», - підкреслив прем‘єр.

Крім того, М.АЗАРОВ подякував екс-міністру охорони здоров‘я Зіновію МИТНИКУ за роботу, додавши, що такий кваліфікований спеціаліст без роботи не залишиться.