Прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ стурбований демографічною ситуацією в країні.

Про це він заявив під час представлення трудовому колективу МОЗ нового міністра охорони здоров‘я Іллі ЄМЦЯ, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

«Мене дуже турбує наша демографічна ситуація - кількість населення постійно скорочується… Тому перед МОЗ поставлено завдання вирішувати не тільки медичні, а й економічні питання. Ми чекаємо від вас таку програму, яка дозволить нам рік за роком ці завдання вирішувати», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що питання покращення демографічної ситуації надзвичайно важливе, оскільки зростання економіки наполовину забезпечує продуктивність праці і наполовину збільшення кількості працюючих. За його словами, для прискореного економічного розвитку необхідно і те, і інше. Тому перед Міністерством охорони здоров’я поставлено першочергове завдання: допомогти нашим людям жити довше, довше зберігати працездатність та брати активну участь у розвитку нашої економіки і держави, наголосив М.АЗАРОВ.