Азаров незадоволений роботою апарату МОЗ

Прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ незадоволений роботою апарату Міністерства охорони здоров’я через затримки із забезпеченням хворих ліками.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це він заявив під час представлення трудовому колективу МОЗ нового міністра охорони здоров‘я Іллі ЄМЦЯ.

«Мені багато чого не подобається в роботі апарату Міністерства охорони здоров’я. Я вже новому міністру сказав, скажу і Вам. Я не розумію причин, через які в нас постійно йдуть затримки із забезпеченням хворих ліками, які їм необхідні. Не потрібно мені посилатися на тендери, на складнощі. Тут потрібно мати волю, рішучість і будь-які перешкоди усувати», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він також закликав І.ЄМЦЯ активізувати роботу з ліквідації корупції у медичній галузі.