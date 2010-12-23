Україна у п’ятірці країн-виробників дитячої порнографії

Україна увійшла в п’ятірку країн-виробників дитячої порнографії та в десятку лідерів з її поширення.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник голови ВГО «Правозахисна організація «Спільна мета» Катерина АЛАНДАРЕНКО, презентуючи результати проведення моніторингу та підготовки Громадського звіту щодо виконання Україною положень Конвенції ООН про права дитини.

За її словами, цьому сприяє відсутність дієвої законодавчої бази і недостатнє залучення до боротьби інтернет-співтовариства.

В моніторингу наводяться дані, що у 2008 році майже 80% дитячої порнографії було виготовлено в Росії, Білорусі, Україні і Молдові. Зокрема, за даними МВС, із 250 мільйонів зразків конфіскованої з 1990 року дитячої порнографії 12 мільйонів знято в Україні. За оцінками МВС, на постійній основі до цієї діяльності залучено 12-15 тис. українських дітей, здебільшого безпритульних і дітей з неблагополучних сімей. За даними фонду Internet Watch Foundation (IWF), 62% інтернет-сайтів, які поширюють дитячу порнографію, розміщено у США, 28% - у Росії і 2% - в Україні (сьоме місце у світі).

К.АЛАНДАРЕНКО також нагадала, що у лютому 2010 року Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) оприлюднив результати дослідження «Комплексна оцінка масштабів продажу дітей, дитячої проституції та порнографії в Україні». Дослідження, проведене Центром соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, виявило, що з опитаних дітей віком 14-18 років 11% показували своє голе тіло; 7,8% - займалися сексом за певну плату; 3,2% - погоджувалися сфотографуватися або знятися у фільмі в оголеному вигляді.